الطائف 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة شؤون الطلاب حملة توعويَّة لمكافحة التدخين افتراضيا في مشاركة طلابية توعوية لأضرار التدخين، معتمدة في ذلك على تحفيز المنافسة الطلابية وإشراك الطلبة في التوعية بأضرار التدخين ومكافحته.وتضمنت الحملة التوعوية -التي تستمر حتى 25 مارس- خمسة مجالات تنافسية وهي: الرسم - والتصميم - وقصيدة توعوية - وموشن جرافيك - وتغريدة توعوية، إضافة إلى ندوة توعوية بعنوان (التدخين وآثاره المجتمعية) ويصحب هذه الحملة معرض افتراضي لأبرز المشاركات الفنية.// انتهى //18:23ت م0197