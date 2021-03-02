رفحاء 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسانطلقت أمس حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, وتستهدف أكثر من 500 ألف رأس من الماشية.وتهدف الحملة التي نفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وتستمر لمدة شهرين إلى مكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة, والحد من انتشار هذا المرض الوبائي، تماشيا مع خطة وزارة البيئة في السيطرة ومكافحة مرض الحمى القلاعية.ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة برفحاء مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم طلب موعد تحصين عن طريق "منصة ميعاد" والتعاون مع الفرق المختصة في ذلك.// انتهى//18:37ت م0199