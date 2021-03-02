نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، 776 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 18 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.//انتهى//18:43ت م0200