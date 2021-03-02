عام / أمانة نجران تنفذ 776 جولة رقابية على المنشآت التجارية
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 776 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 18 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.
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18:43ت م
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