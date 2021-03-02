مقديشو 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 10 عناصر من ميليشيات حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية نفذها بمحافظة شبيلي الوسطى.وأكد قائد لواء في الجيش الصومالي النقيب حسن محمد عثمان، أن العملية العسكرية أسفرت أيضًا عن إصابة آخرين، بالإضافة إلى الإستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم.مما يذكر أن الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية للقضاء على فلول ميليشيات "الشباب" الإرهابية في محافظة شبيلى الوسطى.// انتهى //18:48ت م0201