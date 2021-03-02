تونس 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واستعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية بعد غد المؤتمر الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.ويشارك في هذا المؤتمر -حسب بيان للمجلس من مقره بالعاصمة تونس اليوم- رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله ومنها: دور أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في مكافحة التهريب، ومشروع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، ويستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال أمن الحدود والمطارات والموانئ، وينظر في نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء هذه الأجهزة وأجهزة الجمارك في الدول العربية.// انتهى //18:51ت م0204