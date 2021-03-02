الرياض 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:56ت م0206