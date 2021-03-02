ضمد 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشن محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمستشفى ضمد العام.واطّلع المحافظ على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.وأوضح مدير المستشفى حسن بن أحمد عواشي أن المركز تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي" ، داعياً الجميع إلى التسجيل لتلقي اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //19:08ت م0209