الخرطوم 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسوقع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين اتفاقية عسكرية بالخرطوم اليوم مع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد.وقال رئيس الأركان السوداني: إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق الأمن القومي السوداني والمصري.من جانبه أوضح رئيس أركان الجيش المصري أن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق، وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي للبلدين الشقيقين، مضيفًا أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، مؤكدًا أن مصر مستعدة لتقديم كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة.وكان الفريق محمد فريد قد وصل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى الخرطوم للمشاركة فى الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية – السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين.// انتهى //19:10ت م0210