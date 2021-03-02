الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسيدشن الاتحاد السعودي للجمباز موسمه الرياضي بإقامة بطولة السعودية للأندية لدرجة الأشبال والناشئين (المستوى الأول) بعد غدٍ الخميس على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض التي تستمر لمدة يومين.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجمباز ومدير البطولة عبدالإله أبو الريش اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لحماية اللاعبين والمشاركين في البطولة من فيروس كورونا المستجد, مبيناً أن اللجنة المنظمة شددت على الأندية المشاركة بأهمية تطبيق كل الاشتراطات الخاصة بالبروتوكول الصحي.// انتهى //19:29ت م0212