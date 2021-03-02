القدس المحتلة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين في منطقة باب المجلس في محيط المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة واعتدت على آخرين.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء مصطفى وعبد الله ورؤى بلالة من الجالية الأفريقية في باب المجلس بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتقلت الشاب ناجي الزغير.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي خلال مناوشات بين الجالية الأفريقية والاحتلال في باب المجلس بالدفع والضرب، ومن بينهم والد المعتقلين الأشقاء.// انتهى //19:31ت م0213