الخرطوم 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتبه اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني أتول كاري.وأوضح كاري في تصريح صحفي أن اللقاء أكد التزام السودان باستمرار التعاون مع المنظمة خلال المدة المقبلة، مبينًا أنه قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على النجاحات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية، مضيفاً أن اللقاء تناول الأوضاع في دارفور على ضوء الترتيبات الجارية لخروج بعثة اليوناميد من البلاد المقرر له الثلاثين من يونيو 2021م.وقال كاري: إن اللقاء تناول جهود البعثة لحفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي، مبيناً أنه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تمنيات الأمين العام للأمم المتحدة بأن ينعم السودان بالسلام والأمن والازدهار.// انتهى //19:31ت م0214