بيشكيك 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية قيرغيزيا مؤخرًا مركز الشيخين في منطقة تيداريف بمحافظ جلال آباد يحوي مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية، لخدمة أهالي المنطقة الذي يقدر عددهم بـ 18 ألف نسمة.وأكد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا محمد ماضي خلال حفل الافتتاح استمرار الندوة ومواصلة عطائها لخدمة المجتمع القيرغيزي من خلال بناء وتشييد مراكز تعليمية وتوعوية، حيث بلغ عدد ما أقامته الندوة من مراكز في العام الماضي (7) مراكز في مناطق متنوعة من البلاد.وأفاد بأنه يفي بطموح الأهالي ويأتي في إطار دعم الندوة للمراكز والمجمعات التي تقدم خدمات متعددة للمجتمع القيرغيزي.وثمن عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان القرغيزي عطاء المملكة السخي لخدمة عامة المسلمين .حضر حفل الافتتاح عدد من أبناء المنطقة ورجال الدولة ومحافظ جلال آباد وأعضاء البرلمان القرغيزي ونائب المفتي نعمة الله جينبيكوف وممثل مجلس علماء قيرغيزيا تاج الدين بايتوف.// انتهى //19:53ت م0219