واشنطن 18 رجب 1442 هـ الموافق02 مارس 2021 م واسناقش وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية.وحث بلينكن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف وذلك بعد العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.وطالب بلينكن بالإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيغراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية، وأن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلّغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا.// انتهى //19:54ت م0220