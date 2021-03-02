الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتجاوب ملاك المنشآت الغذائية والأسواق والعاملين فيها مع الحملات الرقابية والتوعوية المكثفة التي تنفذها منظومة القطاع البلدي وتفاعلهم مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية والبلدية التي طبقتها بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم، بمشيئة الله، في حماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره.وأهابت الوزارة بالجميع الاستمرار في التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع، ومنع انتشار الفيروس خلال الموجة الثانية للجائحة والتي تعاني منها كافة دول العالم.وأشارت إلى أن الفرق الميدانية بالأمانات والبلديات نفذت خلال يوم أمس , (24130) جولة تفتيشية على المحال والأسواق الغذائية والتجارية، باشرت خلالها (1116) مخالفة أدت إلى إغلاق (394) منشأة ممارسة للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن البلديات مستمرة في تكثيف حملاتها جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، كما واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتطبيق البروتوكولات الصحية والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان، مشيرة أن الحملة اشتملت على العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات والتي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والقطاعين الخاص.// انتهى //20:27ت م0226