مكة المكرمة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأعلن التجمع الصحي بمكة المكرمة عن استفادة أكثر من 180000 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية عبر عدد من العيادات، شملت 61.542 مستفيدا من العيادات العامة، و715 مستفيدا من العيادات الاستشارية، وأكثر من 75.000 مستفيد من الرعاية العاجلة، و7.800 من عيادات الأمراض المزمنة، و4559 مستفيدا من عيادات الأسنان، و12.500 مستفيد من المختبر، و6684 مستفيدا من الاستشارات الطبية، و12.300 مستفيد من التطعيمات، و1388 مستفيدا من عيادات الحوامل.ووفرت مراكز الرعاية الأولية الصحية جميع الإمكانيات لتقديم خدمات طبية عالية تسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة، حيث حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على تنظيم العمل في هذه المراكز من خلال تقسميها لـ 7 نطاقات يُشرف عليها نخبة من الكفاءات الطبية والإدارية للإسهام في تجويد العمل ومعالجة المشكلات بسرعة أكبر وتحقيق أعلى إنتاجية تضمن تحقيق رضى المستفيدين.// انتهى //20:30ت م0227