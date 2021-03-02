لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسأدانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان،ما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن, وبناء سلام دائم يوفر الأمن للمملكة العربية السعودية.// انتهى //20:44ت م0228