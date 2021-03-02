القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واستعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره مصر المقاصة سلباً في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //21:31ت م0235