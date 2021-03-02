القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسرحبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع الإتاحة العادلة للقاحات في مناطق الصراع.وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) يتطلب التضامن والتعاون والاستجابة وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والإنصاف في توزيع اللقاحات حول العالم للتعافي الكامل من هذا الفيروس.ودعت جميع الأطراف المتنازعة إلى الاستجابة لدعوة مجلس الأمن لوقف عام وفوري للأعمال العدائية الواردة في قراره 2532 (2020)، مشيرةً إلى أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سوف يؤدي إلى تفاقم الجائحة،ما سيكون له أثر سلبي على المدنيين بمناطق النزاعات ويعوق عملية وصول اللقاحات لهم.وعبرت الجامعة العربية عن أملها في أن تقوم الدول الغنية بالتبرع بجرعات لقاح (كوفيد – 19) إلى مرفق كوفاكس (المبادرة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات بطريقة عادلة)، حيث إنه المعني بتوفير اللقاحات للدول منخفضة ومتوسط الدخل، وذلك حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وتوجهت بالشكر إلى الدول التي تبرعت وأسهمت في دعم المرفق.وأشادت بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الجهات الفاعلة الرامية إلى المساعدة في التصدي لجائحة (كوفيد – 19)، وتوفير لقاحات آمنه وفعالة وبأسعار في متناول الجميع.وأوضحت الجامعة العربية أن مجلس وزراء الصحة العرب أصدر عدداً من القرارات والبيانات بشأن تعزيز التعاون الدولي؛ للتصدي لتداعيات جائحة (كوفيد – 19)، وسيناقش المجلس ومكتبه التنفيذي موضوع جائحة (كوفيد -19)، المدرج على جدول أعمالهما في الدورة العادية (54) التي ستعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.// انتهى //21:35ت م0236