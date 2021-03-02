رفحاء 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنفذ مراقبو فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر فبراير الماضي، 483 جولة رقابية،على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية؛بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ؛لمواجهة فيروس "كورونا"،ومتابعة أنظمة حماية المستهلك.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي، أنه جرى خلال هذه الجولات،تسجيل 100 مخالفة لمنشآت تجارية، ومباشرة 153 بلاغاً ،وإغلاق 3 مرافق,مفيداً أن الفرق تعمل على مدار الساعة,داعياً جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.// انتهى //21:39ت م0237