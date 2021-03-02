نيروبي 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واستعهد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بتعزيز الوحدة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا "إياك" بمناسبة توليه رئاسة المجموعة مع نظيره الرواندي بول كاغامي.جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام القمة العادية الحادية والعشرين لرؤساء دول مجموعة دول شرق أفريقيا اليوم، قال فيها: إنه سيركز على تعزيز الشراكات وتقوية الروابط داخل دول مجموعة شرق أفريقيا، بجانب التأكد من التنفيذ المستدام للمشروعات والبرامج في القطاعات الإنتاجية.يشار إلى أن مجموعة شرق أفريقيا هي منظمة دولية تضم ستة دول من شرق أفريقيا وهي: بوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان.// انتهى //23:03ت م0251