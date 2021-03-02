عدن 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسأجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اتصالاً هاتفياً اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن ونتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021 م، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن.وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى الأوضاع السياسية والإنسانية، والتصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين بمحافظة مأرب وهجماتها ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والمواقف المطلوبة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتعامل مع ذلك.وتناول الجانبان أولويات الحكومة اليمنية في ضوء مشروع برنامجها العام والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والدعم الأممي والدولي المطلوب لمساندتها في إنجاح عام التعافي.من جهته عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه لوضع مأرب والتداعيات الإنسانية على النازحين والمدنيين هناك، والضحايا الذين يسقطون نتيجة التصعيد على المحافظة، مكرراً مطالبته بوقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام.// انتهى //23:07ت م0252