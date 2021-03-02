القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسفاز فريق بيراميدز على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 22 نقطة في المركز الرابع متفوقاً بفارق الأهداف.// انتهى //23:16ت م0253