صامطة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واستابعت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة اليوم ، جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم ، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.// انتهى //23:44ت م0257