أبوجا 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات النيجيرية تحرير 279 طالبة من أصل 317 اختطفن يوم الجمعة الماضي، من قبل مُسلحين في محافظة زامفارة شمالي البلاد.وأكد محافظ مدينة زامفارة "بيلّو محمد ماتاوالّي" في تصريحات صحفية، أنّ الحالة الصحية للطالبات المحررات جيدة.ولم يكشف ماتاوالّي عن الطريقة التي حُررن بها، مشيراً إلى أنّ الجهود مازالت متواصلة من أجل تحرير 31 طالبة مازلن مختطفات.// انتهى //00:30ت م0004