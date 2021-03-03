مقديشو 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسقررت الصومال إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم.وأكد القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، أن هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد بلغ 7392، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 243 حالةً.// انتهى //01:05ت م0007