نيويورك 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تحقيق العدالة في سوريا مهما تأخر ذلك بوصفها عنصرا أساسيا للسلام وإنصاف الضحايا.وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، في كلمته خلال الندوة رفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، أن مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم.وشدد على ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى.من جانبه حذر رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن وراء هذه الأزمة يد بشرية وليست كارثة طبيعية، تركت الشعب السوري بلا أمل يُذكر.// انتهى //03:03ت م0014