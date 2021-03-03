عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
الأربعاء 1442/7/19 هـ الموافق 2021/03/03 م واس
المدينة المنورة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .
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