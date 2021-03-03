بيروت 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة ظاهرة قطع الطرقات السريعة وعدد من الشرايين الرئيسية بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق والمدن اللبنانية إحتجاجا على الارتفاع المفاجىء الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة متجاوزاً سقف 10 الآف ليرة بالإضافة إلى الإنقطاع المطول للكهرباء عن المواطنين.وتطرقت إلى قرار واشنطن فرض عقوبات مالية على إثنين من كبار قادة مليشيا الحوثي الإرهابية المتهمين بالتخطيط لهجمات ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.وأخبرت عن إطلاق سراح جميع الطالبات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية في ولاية زمفرا في شمال نيجيريا.وأشارت الصحف إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من عدم واقعية الإعتقاد بإمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام.// انتهى //09:39ت م0029