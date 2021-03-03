القاهرة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته أمس مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أن أمن السودان جزأ لا يتجزأ من أمن مصر، مشددًا على حتمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.وسلّطت الضوء على اجتماع الدورة العادية الـ (155) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للإعداد للقمة العربية الـ (31) المقرر أن تستضيفها الجزائر، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 42 حالة ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 183591 إصابة، و10778 حالة وفاة.ونوّهت إلى مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقبول إجراء تحقيق دولي في اتهامات بانتهاكات في إقليم "تيجراي" شمال البلاد.وتحدثت صحف مصر عن توقيع أكثر من 400 برلماني أوروبي رسالة تم توجيهها إلى الوزارات الخارجية في الدول الأوروبية المختلفة يدعون فيها إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي.// انتهى //10:07ت م0033