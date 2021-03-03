تونس 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تجديد صندوق النقد الدولي، دعوته إلى إطلاق حوار وطني موسع في تونس، وحثه السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع الاقتصادي وهشاشته للمواطنين، والانخراط في حوار اجتماعي، كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحات.وكتبت عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 985763 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8047.وتناولت صحف الأربعاء إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بأن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة سوف تنعقد بمدينة سرت في الأيام القليلة القادمة.وأشارت إلى إعلان السلطات النيجيرية، تحرير 279 طالبة من أصل 317 اختطفن يوم الجمعة الماضي، من قبل مُسلحين في محافظة زامفارة شمالي نيجيريا.وعرجت على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقبول إجراء تحقيق دولي في اتهامات بانتهاكات في إقليم "تيجراي" شمال البلاد.// انتهى //10:45ت م0041