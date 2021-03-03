الطائف 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـعدد 87795 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.// انتهى //10:55ت م0043