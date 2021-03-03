القدس المحتلة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من بلدة جبل المكبر شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحام حي العبيدات من بلدة جبل المكبر واعتقلت الشابين محمد حسن عبيدات، وهاشم أحمد عبيدات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشاب المقدسي إبراهيم حامد في حي وادي الجوز، بعد أن أفرجت عنه بوقت قليل.// انتهى //11:15ت م0045