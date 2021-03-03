بريدة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يصادف الأول من شهر مارس في كل عام، تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، - عن بعد -، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، بهدف تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.وبين مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم القصيم عبدالمحسن الحربي أن الإدارة العامة عملت على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع منشآتها التعليمية ومرافقها الإدارية، بوصفها أولوية رئيسة، لارتباطها المباشر بسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها، مشيراً إلى أن إدارة الأمن والسلامة قامت بزيارات ميدانية وصيانة مستمرة وتوفير أدوات السلامة وكاميرات المراقبة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج التي تُعنى بالجوانب التوعوية - عن بُعد -، ورفع مستويات التثقيف من خلال تدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس وجميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة.// انتهى //11:16ت م0046