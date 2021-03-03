وادي الدواسر 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأصدرت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، تقريرها الختامي للمرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية بالتعاون مع مختلف قطاعاتها تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".وتضمن التقرير إحصائية بكمية المخلفات التي تم رفعها البالغة 3325 طناً من المخلفات الورقية، و 2525 طناً من المخلفات البلاستيكية، و 3250 طناً من المخلفات المعدنية، وما تم تسويقه من كمية الأوراق التي يمكن إعادة تدويرها، وعدد الأشجار التي تم غرسها.كما اشتمل التقرير على الجهود المقدمة من أبرزها؛ ورش العمل، والفعاليات الخاصة بالتوعوية من أثر ظاهرة الاحتطاب والرعي الجائر على البيئة، واستنزاف المياه، والمعرض الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة تحت عنوان " 12 عاماً من التميز في خدمة البيئة".// انتهى //11:17ت م0047