عرعر 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسنظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم "بمنطقة الحدود الشمالية مطلع الأسبوع الماضي، دورة تدريبية - عن بعد - عن أساسيات اللغة الانجليزية، على مدار ثلاثة أشهر بمعدل 4 حصص في الأسبوع على مدار يومين من كل أسبوع، مستهدفة أبناء السجناء والمفرج عنهم.وعرفت المدربة غادة عبد الرحمن الرجيعي خلال الدورة، المتدربين على الحروف الانجليزية والتمييز بين الحرف والصوت، وتصحيح بعض التراكيب اللغوية التي تستخدم بشكل مستمر، وتطوير مهارات المشاركين باللغة الانجليزية، إضافة إلى فهم قواعد اللغة الإنجليزية وتطبيقها أثناء التحدث، مع تدريب المشاركين على الإتقان للغة بطريقة الاستماع، وإكساب المشاركين الثقة في قدراتهم على التحدث باللغة الانجليزية، ومساعدة المشاركين على تطوير وتعزيز مهارات القراءة والكتابة.// انتهى //11:18ت م0048