مكة المكرمة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة أمس، جولاتها الميدانية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنه جرى تنفيذ عدة جولات رقابية لإزالة التشوه البصري في نطاق البلدية، أسفرت عن إزالة 75 سلسلة مخالفة لحجز مواقع السيارات تؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية، إضافة إلى إزالة 56 لوحة مخالفة ومشوهه للمنظر العام، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.من جانب آخر واصلت الفرق الرقابية ببلدية العتيبية الفرعية تكثيف الحملات الرقابية على الباعة المتجولين في نطاق البلدية، أسفر عنها مصادرة 17 عربة خشبية تستخدم لبيع الخضار والفواكه، إضافةً إلى مصادرة 1270 كيلوجراماً من الفواكه والخضروات، جرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها.وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفات؛ وذلك حرصاً منها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات في حال وجودها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر القنوات الرسمية للأمانة.// انتهى //11:20ت م0050