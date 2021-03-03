الجبيل 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة أمس، معرضاً توعوياً لمرتادي الشواطئ بالجبيل تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م.وركز المعرض على طرق الحماية من الحرائق في المنازل مثل استخدام مطفأة وبطانية الحريق في الحوادث المنزلية، وطرق التعامل مع حوادث الطهي ومراوح الشفط بالمطبخ، كما احتوى المعرض على كيفية عمل خطة اخلاء، وتحديد مخارج الطوارئ، والتعامل مع الحادث، وطرق استخدام وسائل التدفئة، ومخاطر الأجهزة والتوصيلات والموزعات الكهربائية، والاختيار الأمثل لها.وأكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس سعيد الشهري، حرص الهيئة على استمرارها في توعية المجتمع، وتفعيل العديد من البرامج التوعوية الحديثة والمتطورة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطط الإدارة في التوعية بالسلامة والوقاية من الحرائق وتقليل الحوادث والاصابات والمخاطر بشكل عام.// انتهى //11:21ت م0051