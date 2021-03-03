الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسكشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية عن تقديم مليون ونصف وجبة غذائية للمرضى المنومين ( الإفطار– الغداء – العشاء)، وكذلك لمستحقي الوجبات من المناوبين، خلال العام الميلادي 2020.وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار أن الإدارة حرصت على قياس معدل رضا المرضى عن الخدمات الغذائية المقدمة لهم بأساليب متعددة وبشكل دوري، حيث حققت ما يقارب 85% من رضا المستفيدين من مستحقي التغذية خلال عام 2020.وبينت الهدار أن الإدارة شرعت في تطبيق مشروع "تحليل العينات الغذائية ميكروبيا"، الذي يهدف لتحليل ما يقارب 70% من الأطعمة التي تقدم للمرضى، إضافة إلى تطوير حمية غذائية خاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، منوهة بأن إدارة التغذية قامت برفع مستوى الوعي الغذائي لأفراد المجتمع ومنسوبي المدينة عن طريق العديد من الفعاليات والمنصات الإلكترونية، ومنها إرسال أكثر من 8 آلاف رسالة صوتية ونصية توعوية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لشؤون المرضى، إضافة إلى تفعيل مبادرة "التغذية أسلوب حياة"، والموجهة بشكل مباشر لمنسوبي المدينة وزوارها على حد سواء، التي لاقت إقبالاً كبيراً من قيادات ومراجعي ومنسوبي المدينة.وأفادت الهدار أن عيادات التغذية العلاجية استقبلت خلال عام 2020 م، نحو 2500 مراجع، مشيرة إلى أن مواعيد الانتظار تراجعت من ما يقارب 7 أشهر إلى نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وذلك فيما يخص عيادات الأطفال، ومن 3 أشهر إلى قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فيما يخص عيادات الكبار.واختتمت الهدّار تصريحها لافتة إلى استفادة 1100 مريض من المكملات الغذائية ومنتجات حساسية القمح؛ وذلك بما يقارب 95 ألف منتج.// انتهى //11:23ت م0052