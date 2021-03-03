بغداد 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها إلى العراق أمس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المملكة العربية السعودية على رأس وفد عسكري, مبرزة حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق, مشيرة إلى محاور المباحثات التي أجراها مع وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري ومع نظيره الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والتي تركزت حول سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.وعرجت على المباحثات التي أجراها وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق "كرستوف بويك" أمس والتي تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية.وتطرقت إلى الشأن المالي والاقتصادي في العراق ،مبرزة إعلان وزير المالية عن ترشيق النفقات في ضوء الورقة الإصلاحية البيضاء التي ركزت على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة, منوهة بحجم الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق.وتناولت الصحف مجددا المناقشات الجارية داخل البرلمان بشأن الشكل النهائي للموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2021 ,مشيرة إلى التعديلات التي أجريت على الموازنة في الفترة الأخيرة.// انتهى //11:32ت م0053