سكاكا 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال التعقيم الدوري للصرافات الآلية والمواقع العامة في مختلف المواقع، ضمن الجهود المستمرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مبينا أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرافا آليا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.وشددت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .//انتهى//12:24ت م0062