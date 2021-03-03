نجران 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بجهود فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران لمباشرة الحالات الإسعافية، وما قام به من أعمال وخطط في جائحة كورونا بالمشاركة مع الجهات المعنية.وقال "إننا نفخر بما قدمه الفرع من جهود أسهمت في تغطية المسافات على الطرق وعدد من المواقع بالمراكز الإسعافية".جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند بن صالح اليامي.وقدم اليامي لسموه تقريراً مفصلاً اشتمل على إحصائيات عن أعمال الفرع والحالات التي باشرها والجهود التي قدمت في جائحة كورونا، وعدد المراكز الإسعافية في المنطقة، وتوزيعها الجغرافي، والخطط المستقبلية .// انتهى //12:25ت م0065