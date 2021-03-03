جدة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , اليوم ، اللواء طيار ركن عبدالله بن محمد الزهراني بمناسبة تعيينه قائدا لقاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي.وهنأ سموه قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //12:27ت م0066