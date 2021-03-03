المدينة المنورة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسقدّم مركز السكر بالمدينة المنورة خدماته لعدد 4478 مستفيداً، وذلك خلال شهر يناير 2021م.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن عدد مراجعي المركز الجدد بلغ 1619 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي القدم السكري 278 مراجعاً, كما أستفاد 79 مراجعاً من الخدمات التي قدّمتها العيادات الافتراضية، وسجُلت عيادة العيون زيارة 200 مراجع، وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //12:29ت م0068