تونس 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسوقعت المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اتفاقية تعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.وتهدف الاتفاقية وفق بيان للألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، إلى خدمة الغايات الإستراتيجية المشتركة لكلا الطرفين مثل تحسين جودة التعليم ونشر ثقافة التميّز التعليمي وتطوير التّعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، لتحقيق "تعليم جيّد منصف وشامل".// انتهى //12:53ت م0073