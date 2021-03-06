إسلام آباد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية انعقاد جلسة خاصة للجمعية الوطنية الباكستانية لتجديد الثقة لرئيس الوزراء عمران خان.واهتمت بمساعي باكستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهوريات آسيا الوسطى، والدول الأوروبية.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات فيروس كورونا في باكستان، إذ شهدت الإصابات اليومية بالفيروس زيادة نسبية منذ رفع قيود الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وتطرقت إلى أهمية مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني بوصفه مشروعًا واعدًا لدول المنطقة وسيعزز الربط الإقليمي والتبادل التجاري.وأشارت صحف السبت إلى استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي.وتناقلت أنباء تحطم طائرة بدون طيار خلال مهمة تابعة للجيش الألماني في شمال أفغانستان، وتحذير ألمانيا من إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان بشكل متسرع.وأخبرت صحف باكستان عن الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار، والدعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، وزيادة الصين ميزانية عسكرية بنسبة 6,8 في المئة لعام 2021م .// انتهى //11:10ت م0032