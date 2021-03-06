موسكو 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت روسيا 11022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و441 وفاة.بمرض كوفيد-19 منها 1820 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلادوأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا بروسيا أن إجمالي الإصابات وصل إلى أربعة ملايين و312181 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88726 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 3 ملايين و900 ألف و348 حالة.// انتهى //11:29ت م0033