إسلام آباد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسقُتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح إثر انفجار لغم أرضي الليلة الماضية في منطقة "سَبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم، أن الانفجار وقع أثناء مرور مركبة تقل عددًا من العمال على أحد الطرق في المنطقة، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //12:35ت م0034