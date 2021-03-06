تونس 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسالقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على إعلان السلطات التونسية أمس تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وذلك بعد تسجيل تراجع عدد الإصابات اليومية.ونقلت تأكيد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا الهاشمي الوزير، أن عملية التلقيح ستنطلق بكثافة بعد 24 ساعة أو 48 ساعة على أقصى تقدير من وصول الدفعة الأولى من التلاقيح خلال مارس الحالي إلى تونس، مشددًا على جاهزية بلاده لتوفير التلاقيح بالكمية اللازمة والمطلوبة للجميع.واهتمت صحف السبت بتسليم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد إلى رئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة بعد غد الاثنين بمدينة سرت.وتناقلت صحف تونس أنباء احتجاز نحو 100 ألف مهاجر على الحدود الأمريكية المكسيكية في شهر فبراير الماضي ، وذلك في أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال الفترة نفسها من عام 2006 .// انتهى //12:49ت م0036