بغداد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للعراق حاليًا, ولقائه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وتناولت المباحثات بين رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، التي تركزت حول دعم فريق التحقيق الدولي بشأن جمع الأدلة عن الجرائم ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.وعرجت صحف بغداد على إجراءات الحكومة لتطبيع الأوضاع في مدينة الناصرية - مركزمحافظة ذي قار بجنوب العراق - التي تشهد منذ مدة تظاهرات احتجاجية مطالبة بالإصلاحات, مفيدة تخصيص مئة مليار دينارعراقي لخطة طوارئ كهرباء المحافظة في إطار دعم صندوق إعمارها, والتأكيد على ضرورة منحها تخصيصات إضافية في الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021 المعروضة للتصويت في مجلس النواب.وتناولت صحف السبت المشاريع التي باشرت أمانة بغداد بتنفيذها ومن بينها تطوير 18 زقاقًا ضمن حملة "الزقاق النموذجي" التي أطلقتها بدعم من منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة.// انتهى //13:13ت م0038