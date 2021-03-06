الجزائر 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمواصلة الرئيس عبد المجيد تبون مشاوراته مع رؤساء الأحزاب السياسية عشية إصدار قانون جديد لنظام الانتخابات، تحسبًا للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها قبل نهاية الصيف المقبل.وأبرزت نزول مئات المواطنين أمس إلى شوارع وميادين العاصمة ومدن أخرى في مسيرات سلمية انطلقت بعد صلاة الجمعة تطالب بمزيد من التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي.وتطرقت صحف الجزائر إلى تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في اتصال هاتفي، مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؛ لبلورة تصور مشترك حول أولويات اتفاق الشراكة بين الطرفين وجميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:16ت م0039